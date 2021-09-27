الجزائر تدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته بإنهاء الإحتلال بفلسطين

دعت الجزائر، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، لتحمل مسؤوليته التاريخية والقانونية لانهاء الاحتلال على كافة .الأراضي الفلسطينية

وجاء ذلكـ، في كلمة لوزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أمام الجميعة العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الإثنين.

وقال الوزير: “تعرب الجزائر عن عميق قلقها أمام إنسداد الوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية، واستمرار الاحتلال الاسرائيلي في ممارسة سياسيته القمعية ضد إخواننا الفلسطينيين، وتنكره التام للسلمية وقرارات الشرعية الدولية”.

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