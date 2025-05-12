الجزائر تدعو من جاكرتا لاتخاذ خطوات عملية وملموسة لنصرة القضية الفلسطينية

أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، رشيد زين، اليوم الإثنين، من جاكرتا موقف الجزائر الثابت وغير المشروط تجاه القضية الفلسطينية، موضحا أن المرحلة الحالية تتطلب تجاوز إصدار بيانات الإدانة المتكررة، والمرور إلى اتخاذ مواقف قوية وخطوات عملية وملموسة لنصرة الشعب الفلسطيني.

وفي كلمة له خلال مشاركته في الاجتماع الثالث عشر للجنة الدائمة لفلسطين، الذي انعقد بمقر مجلس النواب الإندونيسي. في إطار اجتماعات اللجان الدائمة التابعة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. حذر زين من خطورة لجوء الكيان الصهيوني إلى سلاح وقف المساعدات الإنسانية كوسيلة لتجويع الشعب الفلسطيني، واصفًا ذلك بمحاولة يائسة لإخضاعه وتركيعه. وشدد على ضرورة التحرك العاجل لكسر هذا الحصار وفرض إدخال المساعدات عبر كل المعابر وبدون قيد أو شرط.

وفي السياق ذاته، شدد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني على ضرورة وقف كل أشكال التطبيع مع الكيان المحتل. داعيًا إلى تفعيل سلاح المقاطعة كأداة فعالة للضغط من أجل استرجاع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما جدد عضو اللجنة الدائمة ضرورة مرافقة كافة الجهود الرامية إلى ملاحقة قادة المحتل الصهيوني ومجرميه أمام القضاء الدولي. وذلك بما يكفل إنصاف الضحايا ووضع حد للإفلات من العقاب.

وفي ختام مداخلته، أكد زين تمسك الجزائر بوحدة الأمة الإسلامية، مقترحا بناء تكتل اقتصادي إسلامي. قادر على تحقيق التكامل الاقتصادي الإسلامي الداعم لقضايا المسلمين العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

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