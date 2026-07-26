الجزائر تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المتكررة في الضفة الغربية

أدانت الجزائر، الاعتداءات المتكررة التي يقترفها المستوطنون الإسرائيليون ضد أهالي القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية وممتلكاتهم. مستنكرة هذا التصعيد الخطير الذي يتزامن مع موجة من الاعتقالات والاقتحامات والمداهمات التي ينفذها جيش الاحتلال ضمن عمليات عسكرية متواصلة. حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأكدت الجزائر أن هذه الممارسات القائمة على العنف والترهيب تمثل تكريسا لسياسة التوسع الاستيطاني للمحتل الإسرائيلي، وتقويضا للجهود الرامية إلى إحياء مسار السلام وتنفيذ حل الدولتين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجدّدت الجزائر تأكيد موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مهيبة بالمجتمع الدولي التحرك الفوري لوضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة.