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الجزائر تدين اعتداء شمال سيناء

الوطني
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الجزائر تدين اعتداء شمال سيناء
بقلم وافي مهاجري

أعربت الجزائر، اليوم الإثنين، عن إدانتها القوية للاعتداء الارهابي الذي استهدف قافلة لقوات الأمن المصرية شمال سيناء.

وقال الناطق الرسمي للشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية:
“ندين بقوة الاعتداء الإرهابي الدموي الذي استهدف قافلة لقوات الأمن المصرية شمال سيناء، والذي ذهب ضحيته العديد من افراد الأمن المصريين”.
وأضاف بن علي: “نتقدم الى أسر الضحايا وذويهم بأصدق تعازينا”.
وتابع: “نعرب في ذات الوقت عن تضامننا وتكاتفنا مع حكومة وشعب مصر” .

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