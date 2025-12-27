الجزائر تدين اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال

أصدرت وزارة الخارجية اليوم بيانا تدين فيه اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الاعتراف بإقليم أرض الصومال.

وأدانت الجزائر بأشدّ العبارات إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الاعتراف بإقليم أرض الصومال.

وأكد الخارجية الجزائرية في البيان ذاته أن الاعتراف هو خطوة غير شرعية وهو مساس خطير بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها وسلامتها الترابية.

وأضاف البياف في السياق ذاته أن الاعتراف يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة.

هذا وتؤكد الجزائر بأن هذا الإجراء المرفوض والمدان هو انتهاك صارخ للمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ المؤسسة للنظام القاري الإفريقي.

كما تجدد الجزائر التأكيد على دعمها الكامل والثابت لجمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة هذا التهديد المباشر وما ينطوي عليه من تداعيات خطيرة على أمنها واستقرارها.