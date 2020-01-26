الجزائر تدين الإعتداء الإرهابي على مخيم عسكري في سوكولو وسط مالي

أدانت الجزائر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف اليوم الأحد مخيما عسكريا في سوكولو في منطقة سيغو بوسط مالي.

وأكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف في تصريح له: ندين بقوة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف اليوم الأحد مخيم عسكري في سوكولو بمنطقة سيغو وسط مالي و الذي خلف ضحايا في صفوف الدرك المالي.

وأضاف: نترحم على الجنود الذين ماتوا خدمة لوطنهم و شعبهم كما نتقدم بتعازينا وتضامننا مع عائلاتهم ومع الحكومة والشعب الماليين.

و أبرز بن علي الشريف أن الجزائر تبقى على قناعة بأن قوات الأمن والدفاع و الشعب والحكومة في مالي سيواصلون مكافحة وحش الإرهاب دون هوادة في هذا البلد الجار السائر على طريق المصالحة و الوفاق الوطنيين.