الجزائر تدين الإغتيال “المريع” للصحفي السعودي خاشقجي

أدانت، اليوم الأحد، الجزائر إغتيال المواطن السعودي، جمال خاشقجي، معربة عن “قناعتها” بأن العدالة السعودية ستمكن من تسليط الضوء على هذه القضية

وحسب الناطق بإسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف، أن الجزائر التي تربطها بالمملكة العربية السعودية علاقات أخوة و تعاون متينة و تتقاسم معها مصيرا مشتركا.

وأوضح بن علي شريف أن ” الجزائر إطلعت على عناصر التحقيق الذي تقوم به العدالة السعودية حول إغتيال المواطن السعودي، جمال خاشقجي، مثلما كشف عنه النائب العام للملكة العربية السعودية، يوم 16 نوفمبر المنصرم.

مضيفا أن الجزائر التي تدين “بقوة” الإغتيال المريع الذي إستهدف المواطن السعودي، قد سجلت النتائج التي توصلت اليها العدالة السعودية.

حول ملابسات إرتكاب الجريمة، وهوية أولئك الذين أمروا بها و بتنفيذها، يضيف ذات المصدر.