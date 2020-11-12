الجزائر تدين الاعتداءات الإرهابية شمال موزمبيق

أدنت الجزائر، اليوم الخميس، الاعتداءات الإرهابية، التي وقعت في كابو دلغادو شال الموزمبيق وخلفت عشرات القتلى بينهم أطفال ونساء.

وأعربت الجزائر عن تضامنها ودعمها للحكومة والشعب الموزمبيقي الشقيق، مؤكدة دعمها اللامشروط لجهود القضاء على الارهاب.

وتحول ملعب كرة قدم في موزمبيق إلى “ساحة إعدام”، حيث ذبح إرهابيون عشرات الأشخاص في قرية شمالي موزمبيق.

وقالت مصادر اعلامية إن المتشددين قتلوا أكثر من 50 شخصا، وقطعوا رؤوسهم وجثثهم.

وتعد عمليات الذبح الأحدث في سلسلة الهجمات المروعة التي نفذها متشددون في مقاطعة كابو ديلغادو الغنية بالغاز منذ عام 2017.

وقُتل نحو 2000 شخص فضلا عن تشريد نحو 430 ألفا في الصراع الدائر في الإقليم الذي تقطنه أغلبية مسلمة.