الجزائر تدين الاعتداءات على الأردن والكويت والبحرين وتدعو لاحترام سيادة الدول

أعربت الجزائر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكدة رفضها القاطع لأي مساس بسيادة هذه الدول الشقيقة وأمنها واستقرارها. حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وجددت الجزائر دعوتها إلى ضرورة احترام مبدأ سيادة الدول وسلامة أراضيها، كما هو مكفول في المواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة، مشددة في الوقت نفسه على رفضها لسياسات التصعيد في المنطقة، لما قد ينجر عنها من تهديد للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وفقا للمصدر ذاته.