الجزائر تدين الاعتداء الإرهابي بالمنيا في مصر

أدانت الجزائر اليوم الاعتداء الذي استهدف حافلة تنقل أقباطا كانوا متوجهين الى دير بمدينة المنيا بمصر.

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية عبد العزيز بن علي شريف، اننا ندين بشدة هذا الاعتداء الذي استهدف اليوم حافلة تنقل اقباطا كانوا متوجهين نحو دير بمدينة المنيا بمصر.

واضاف ان هذا العمل الارهابي الشنيع الذي استهدف كالمعتاد اشخاصا ابرياء يميط مرة اخرى اللثام عن الوجه البشع للإرهاب.

الذي ينتهك جميع القيم والمبادئ ولا يتورع عن الاعتداء على قداسة الحياة الانسانية.

كما أكد بن علي شريف اننا نقدم تعازينا لعائلات الضحايا والحكومة والشعب المصريين الشقيقين معربين عن تعاطفنا مع عائلات الجرحى.

وخلص الناطق باسم وزارة الخارجية الى القول بان بلادنا التي عانت من هذا الارهاب الاعمى والدموي والتي نجحت في دحره.

على قناعة بان مصر القوية بتضامن مؤسساتها وتلاحم شعبها ستتمكن في الاخير من القضاء على هذه الافة الدخيلة عن ديننا وقيمنا.