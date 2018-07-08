الجزائر تدين الاعتداء الارهابي بمحافظة جندوبة في تونس

أدانت الجزائر”بشدة” الاعتداء الارهابي الذي استهدف اليوم الاحد دورية للحرس الوطني التونسي في محافظة جندوبة، والذي خلف 9 قتلى.

وأكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف “إننا ندين بشدة الإعتداء الإرهابي الذي إستهدف اليوم الاحد.

دورية للحرس الوطني التونسي في منطقة عين سلطان بمحافظة جندوبة.

مضيفا، “ننحني بإجلال أمام تضحية الجنود الستة التونسيين الذين سقطوا في سبيل أداء واجبهم خدمة لبلدهم.

ونقدم تعازينا الخالصة لعائلاتهم ولحكومة تونس وشعبها الشقيقين.

كما اعرب عبد العزيز بن علي الشريف عن تضامن الجزائر التام مع تونس.

وقال “اننا نبقى على يقين أن الإرهاب الشنيع والأعمى لا يمكنه زعزعة عزم هذا البلد الشقيق وقادته وشعبه.

وهذا “على مكافحة هذه الآفة والتغلب عليها”.