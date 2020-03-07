الجزائر تدين التفجير الإرهابي المزدوج الذي استهدف دورية أمنية في تونس

أدانت الجزائر، اليوم السبت، بقوة التفجير الإرهابي المزدوج الذي استهدف دورية أمنية في العاصمة تونس.

وأعربت الجزائر، في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، عن تضامنها المطلق واللامشروط مع تونس الشقيقة.

وجاء في البيان ” إن الجزائر التي عانت من ويلات الإرهاب، تقف بثبات مع تونس شعبا وحكومة ضد المشروع الإرهابي وعرابيه الذين أرادوا من وراء هذا الاعتداء النيل من تونس ومؤسساتها العتيدة غداة استحقاق سياسي تاريخي للشعب التونسي الشقيق.

وقدمت الخارجية تعازيها ومواساتها لأسرة الشهيد الذي ارتقى جراء هذا الاعتداء، متمنية للجرحى التماثل للشفاء.

وأضاف بيان الخارجية “إننا واثقون من أن الشعب التونسي الشقيق سيتمكن بفضل حكمته وتبصره، وبفضل صلابة مؤسساته السياسية والأمنية الانتصار على فلول الإرهاب، والتخلص من هاته الآفة الدخيلة على ديننا وقيمنا”.