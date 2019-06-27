الجزائر تدين التّفجير الإرهابي بتونس وتعزيّ عائلات الضحايا

أدانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، وبشدة، التّفجير الإرهابي المزدوج، الذي استهدف صبيحة اليوم الخميس، مقر ودورية للشرطة بالعاصمة تونس.

وحسبما أورده بيان لوزارة الخارجية، فإنّ وزير الخارجية صبري بوقادوم، في إتصال هاتفي مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي،

أعرب عن إدانة الجزائر الشديدة للتفجير الإرهابي.

وأوضح ذات المصدر، أن بوقادوم تقدم خلال هذا الاتصال بأخلص عبارات التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين من أفراد الشرطة والمدنيين.

كما جدد وزير الشؤون الخارجية لنظيره التونسي، تضامن الجزائر الكامل ووقوفها الدائم مع الشقيقة تونس في وجه هذه الآفة البغيضة.

مؤكدا بأن الجزائر تبقى على ثقة بأن هذا البلد الجار قادر بفضل تلاحم شعبه وقوة مؤسساته على دحر الإرهاب المقيت وإفشال مخططاته الدنيئة”.