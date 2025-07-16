الجزائر تدين العدوان الصهيوني على سوريا وتطالب مجلس الأمن بالتدخل العاجل

أدانت الجزائر بشدة ما وصفته بالتصعيد المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد استهداف سوريا، داعية مجلس الأمن الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة. حسب بيان لوزارة الخارجية.

وجاء في البيان، “يواصل الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده المستمر في منطقة الشرق الأوسط، وهو يفتح جبهات العدوان، الواحدة تلو الأخرى، في إطار سعيه لبسط جبروته وتكريس هيمنته على دول وشعوب المنطقة دون أي حسيب أو رقيب.

وأضاف المصدر ذاته، أن “وفي تطوّر غير محسوب العواقب، انتقل هذا الاحتلال بعدوانه المفروض على الشقيقة سوريا إلى مرحلة متقدمة بالغة الخطورة، عبر قيامه اليوم باستهداف مؤسسات حكومية ومنشآت مدنية في كل من العاصمة دمشق ومدينة السويداء.”

وفي هذا الصدد، تدين الجزائر بشدة هذا العدوان السافر لما يمثله من انتهاك صارخ لسيادة سوريا وحرمة أراضيها ووحدة شعبها، معربة عن تضامنها الكامل مع هذا البلد الشقيق ومع حقه الشرعي والمشروع في الحفاظ على أمنه واستقراره، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.

واختتمت الوزارة بيانها بالدعوة إلى تحرّك دولي، قائلة: “كما تجدد الجزائر دعوتها الملحة لمجلس الأمن الأممي، لتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في وضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي أدخلت المنطقة بأسرها في دوامة من انعدام الأمن وغياب الاستقرار، دون أي أفق لتهدئة الأوضاع وفرض سيادة القانون الدولي.”