الجزائر تدين “العمليات الهمجية” الإسرائيلية على فلسطين

أدانت الجزائر، اليوم الثلاثاء، بـ”شدة” الغارات الجوية الغاشمة التي شنّتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. مخلّفة العديد من الشهداء والجرحى من بينهم أطفال ونساء. كما أعربت عن قلقها البالغ أمام العمليات الهمجية المتتالية. والتصعيد الخطير لقوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في تعدّ صارخ على جميع القوانين والأعراف الدولية.

وجددت الجزائر تضامنها الكامل والدائم مع الشعب الفلسطيني. كما دعت المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الأممي للتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات الإجرامية المتكررة والممنهجة. وفرض احترام حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.