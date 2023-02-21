الجزائر تدين العملية الإرهابية المرتكبة بأودالان شمال بوركينافاسو

أدانت الجزائر العملية الارهابية التي تم ارتكابها بمحافظة أودالان شمال بوركينافاسو. مخلفة العديد من الضحايا في صفوف القوات البوركينابية.

وتقدمت بخالص عبارات التعازي والمواساة لهذا البلد الشقيق ولعائلات الضحايا. حيث تؤكد الجزائر تضامنها مع بوركينافاسو ومع كل الدول الافريقية التي تواجه التحديات الارهابية.

وبناء على التوصيات الواردة في تقرير رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للقمة الـــ36 للاتحاد الافريقي. بصفته منسق الجهود القارية لمكافحة الارهاب والتطرف العنيف. تجدد الجزائر دعوتها لمضاعفة الجهود وتنسيقها على الصعيدين الاقليمي والدولي لاجتثاث هذه الآفة. ومعالجة تداعياتها ضمن مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد.

كما تشدد على ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية للدول الافريقية. للحد من انتشار الخطر الارهابي الذي يهدد الاستقرار ويعيق جهود التنمية في القارة.

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