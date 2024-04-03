الجزائر تدين القصف الجوي الذي تعرض له مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق

أدانت الجزائر بشدة عملية القصف الجوي التي تعرض لها مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

وأعربت الجزائر عن استنكارها البالغ لهذا الفعل الإجرامي الذي يعد انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية المعنية. بحرمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية، فضلاً عن كونه تعدياً خطيرا على سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وفي هذا السياق، تتوجه الجزائر بخالص عبارات التعازي والمواساة لعائلات الضحايا متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

كما تجدد تضامنها التام مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذا مع الجمهورية العربية السورية. أمام هذا العدوان السافر الذي يهدد بتصعيد الأوضاع وتعميق حالة اللاأمن واللااستقرار في المنطقة برمتها.