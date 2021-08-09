الجزائر تدين الهجمات الإرهابية الأخيرة في مالي وتتقدم بتعازيها لعائلات الضحايا

أدانت الجزائر بشدة الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في مالي أمس الأحد، والتي استهدفت مدنيين في ثلاث مناطق قرب الحدود مع النيجر وأسفرت عن مقتل العشرات من الأبرياء.

وفي بيان لوزارة الخارجية، اليوم الإثنين، تتقدم الجزائر في هذا الظرف المؤلم بأحر التعازي لأسر الضحايا وتكرر تضامنها الكامل مع الحكومة والشعب المالي الشقيق.

وأضاف البيان، أن هذا الهجوم الجديد، يبرز مرة أخرى، ضرورة حشد جميع الوسائل وتوحيد الجهود على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل القضاء على هذه الآفة التي تهدد أمن بلدان المنطقة واستقرارها وتنميتها عبر كامل القارة الأفريقية.