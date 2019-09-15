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الجزائر تدين الهجمات ضد المنشآت النفطية بالمملكة السعودية

الوطني
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الجزائر تدين الهجمات ضد المنشآت النفطية بالمملكة السعودية
بقلم محمد سعداوي

أدانت الجزائر بشدة الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية بمحافظة بقيق وهجرة خريص شرق المملكة العربية السعودية.

وقال الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف، إنّ الجزائر ندين بشدة الهجمات التي وقعت يوم السبت.
وأضاف بأن الجزائر تشجب وتستنكر لكل ما من شأنه النيل من مقدرات هذا البلد الشقيق.
كما جدد الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، دعوة الجزائر إلى تفادي التصعيد وتغليب الحكمة و لغة الحوار.
وأكّد ذات المصدر، على تطلع الجزائر إلى عودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة بما يخدم مصلحة البلدان والشعوب.


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