الجزائر تدين الهجومين الإرهابيين على بعثة الأمم المتحدة بمالي ومعسكر للجيش في النيجير

أدانت الخارجية الجزائرية الهجومين الإرهابيين الذين إستهدفا مخيم بعثة الأمم المتحدة بمالي ومعسكرًا للجيش النيجيري في شينيغودار.

وقال بيانين منفصلين للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية :ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مخيم بعثة الأمم المتحدة في مالي، أمس الخميس في تيساليت، بمنطقة كيدال، في شمال شرق مالي، مما أدى إلى إصابة عدة جنود من بعثة الأمم المتحدة.

وعبرت الجزائر عن تعاطفها الكامل مع بعثة حفظة السلام التشادية التي أصيبت عدد من جنودها خلال هذا الهجوم.

أكما أدان باين أخر الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرًا للجيش النيجيري في شينيجودار غرب البلاد أمس الخميس، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا بين الجنود النيجيريين.

وقدمت الجزائر خالص تعازيها لعائلات الضحايا، معبرة عن تضامنها مع حكومة وشعب النيجر الشقيقين، مؤكدة دعمها الثابت في محاربة الإرهاب.