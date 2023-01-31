الجزائر تدين الهجومين اللذين استهدفا وحدة قتالية ومدنيين في بوركينا فاسو

أدانت الجزائر بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا يومي الأحد والاثنين ببوركينا فاسو وحدة قتالية في فالانجوتو شمال البلاد. ومدنيين بمنطقة كاسكيدز جنوب البلاد مخلفين عشرات القتلى والجرحى من الجنود والمتطوعين والمدنيين.

وأعرب بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن تعاطفها الجزائر وتضامنها مع بوركينافاسو الشقيقة في هذه الظروف الأليمة.

وشدّدت الجزائر، بصفتها منسق الاتحاد الإفريقي حول الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا. على ضرورة إدراج التصدي لهذه الآفة على رأس الأولويات الدولية في المرحلة الراهنة. واعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأطراف تقوم على تعزيز البعد الوقائي وعلى معالجة العوامل المغذية للإرهاب والتطرف العنيف.