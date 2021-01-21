الجزائر تدين الهجوم الإرهابي “الجبان” في بغداد

الوطني
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الجزائر تدين الهجوم الإرهابي “الجبان” في بغداد
بقلم خالد زوبيري

أدانت الجزائر، مساء اليوم الخميس، وبشدة التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا أمس سوقا شعبيا في بغداد.

وخلف هذا العمل الإرهابي العديد من الضحايا والعشرات من المصابين من أبناء الشعب العراقي الأبرياء، حسب بيان وزارة الخارجية.

وأعربت الجزائر عن تضامنها مع العراق الشقيق مؤكدة في الوقت نفسه، وقوفها إلى جانبه في حربه ضد كافة أشكال الإرهاب والتطرف، ودعمها له

في التصدي لكل المحاولات التي تسعى لزعزعة أمنه واستقراره، يضيف المصدر نفسه.

وقدمت الجزائر تعازيها الخالصة لعائلات الضحايا وذويهم وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مجددة موقفها الثابت الرافض للإرهاب بكل أشكاله

وصوره وتؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإ قليمية للقضاء على هذه الآفة المقيتة


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