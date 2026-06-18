الجزائر تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار نيامي بالنيجر

أعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة واستنكارها العميق إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم واستهدف مطار ديوري هاماني الدولي في نيامي عاصمة النيجر.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية أنه “في هذا الظروف المؤلمة تؤكد الجزائر من جديد تضامنها الكامل مع شعب وحكومة النيجر في مواجهة هذا الهجوم البغيض الذي يهدف إلى المساس بأمن واستقرار النيجر”.

وجددت الجزائر دعمها للسلطات النيجرية في جهودها ومكافحها للإرهاب، فضلا عن التزامها بتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي لمواجهة هذا التهديد الذي يطال السلام والأمن في فضاء انتمائنا المشترك.