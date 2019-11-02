الجزائر تدين الهجوم الإرهابي على الجيش المالي بأنسنغو

أدانت الجزائر اليوم، بشدة الهجوم الارهابي الدموي الذي استهدف امس الجمعة قوات الجيش المالي في دائرة أنسنغو شمال شرق البلاد.

وقال بيان للوزارة أن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف يدين الهجوم الارهابي الدموي الذي اقترف أمس الجمعة بمدينة إنديليمان، دائرة أنسنغو، والذي استهدف القوات المسلحة المالية.

وأوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر على قناعة بأن حكومة مالي وشعبها قادران على مواجهة التهديد الارهابي بكل حزم إلى غاية القضاء عليه وكذا تحديات الساعة من أجل عودة الاستقرار بشكل نهائي بدولة مالي الشقيقة، وهي تعبر عن تضامنها مع حكومة مالي وشعبها وتقدم خالص تعازيها لعائلات الضحايا.

وخلف الهجوم الارهابي الذي استهدف الجيش المالي، 53 قتيلا من أفراد الجيش المالي و مدني واحد.