الجزائر تدين الهجوم على غزة.. “الاحتلال الاستيطاني الصهيوني هو لب الصراع العربي-الاسرائيلي”

أدانت، الجزائر هجوم العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في فلسطين. كما أشارت وزارة الخارجية في بيان لها، إلى أن الجزائر تدين هذه السياسات والممارسات المخلة بأبسط القواعد الانسانية ومراجع الشرعية الدولية.

وجاء في بيان الوزارة، أن الجزائر تتابع بقلق شديد تطور الاعتداءات الاسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة. التي أودت بحياة العشرات من أبناء وبنات الشعب الفلسطيني الأبرياء الذين سقطوا شهداء. في ظل تمادي الاحتلال الصهيوني في سياسة التجبر والاضطهاد التي يفرضها فرضا على الشعب الفلسطيني الباسل.

وتابع البيان ذاته، “تدين الجزائر بشدة هذه السياسات والممارسات المخلة بأبسط القواعد الانسانية ومراجع الشرعية الدولية”.

كما جددت الجزائر الجزائر طلب التدخل الفوري للمجموعة الدولية من خلال الهيئات الدولية المعنية لحماية الشعب الفلسطيني من الغطرسة والاجرام. الذي جعل منهما الاحتلال الصهيوني سمة من سمات احتلاله للأراضي الفلسطينية.

في حين، تجدد الجزائر قناعتها بأن الاحتلال الاستيطاني الصهيوني هو لب الصراع العربي-الاسرائيلي. و”أن إنهاء ما ينجر عن هذا الصراع من محن وويلات ومآسي يكمن لا ريب في الاستجابة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني”. و”تمكينه من إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.

فلسطين.. 161 شهيدا وأكثر من 1000 إصابة جراء العدوان

وأعلن، تلفزيون فلسطين، اليوم السبت، عن ارتقاء 161 شهيدًا جراء عدوان الاحتلال على غزة. كما سجلت وزارة الصحة، أكثر من 1000 إصابة جراء العدوان.