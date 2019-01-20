الجزائر تدين الهجوم على معسكر “المينوسما” بمالي

أدانت الجزائر بشدة الهجوم الارهابي الذي استهدف، اليوم معسكرا لبعثة الأمم المتحدة “مينوسما” في مالي بمنطقة أغلهوك بالشمال الشرقي للبلاد.

وجاء على لسان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية بن علي شريف “ندين بشدة الهجوم الارهابي الذي استهدف اليوم الأحد.

معسكرا لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي “مينوسما” بمنطقة “أغلهوك” شمال شرق المالي.

ونترحم على أرواح القبعات الزرقاء من الجنود التشاديين الذين لقوا حتفهم خلال تأدية واجبهم خدمة للسلم والاستقرار في مالي.

و أضاف علي شريف نتقدم بخالص تعازينا لعائلات الضحايا وذويهم و نؤكد تضامننا مع بعثة المينوسما و البلد الشقيق، حكومة وشعبا.

كما نعرب عن تعاطفنا مع الجرحى متمنيين لهم الشفاء العاجل

وقال بن علي شريف :وإذ نجدد استياءنا للهجومات المتكررة ضد القوات الأممية لحفظ السلام.

والاعتداءات المنبوذة التي ترتكبها الجماعات الارهابية المسلحة في المنطقة.

فإننا نبقى على يقين بأن المينوسما ستنجح في أداء مهمتها النبيلة خلال تواجدها في ربوع هذا البلد الشقيق والجار.

الذي تبدي فيه السلطات العليا وكافة القوى الحية حرصها على تطبيق مسعى السلم والمصالحة الوطنية الجاري تجسيده.