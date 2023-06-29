الجزائر تدين بأشد العبارات حرق المصحف في السويد

تدين الجزائر بأشد العبارات إقدام متطرفين سويديين على إحراق نسخة من القرآن الكريم أمام المسجد الكبير بستوكهولم.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية، أن الجزائر تدين بأشد العبارات هذا التصرف، والذي تم بعد الترخيص من قبل السلطات السويدية بتنظيم مظاهرة لارتكاب هذه الجريمة.

كما تؤكد الجزائر رفضها التام لهذا الحادث الاستفزازي الذي ارتكب في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك.

وتشدد على أن هذه الممارسات المشينة والمتكررة من شانها إثارة الكراهية واستفزاز المشاعر الدينية للمسلمين. والاساءة البالغة لقيم الحرية التي ترتكز عليها المجتمعات بما تحمله من معاني الانسانية.

هذا وتجدد الجزائر دعوتها لإعلاء قيم التسامح والحوار والعيش المشترك ونبذ التطرف ومنع الإساءة لجميع الأديان ومقدساتها.