الجزائر تدين بأشد العبارات مواصلة القوات الصهيونية توغلها داخل الأراضي اللبنانية

أدانت الجزائر واستنكرت بأشد العبارات مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلها داخل الأراضي اللبنانية واستهداف المدنيين والبنى التحتية. في اعتداء سافر على سيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة وتعدٍّ صارخ على قواعد القانون الدولي، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وجاء في البيان: “تدين الجزائر وتستنكر بأشد العبارات مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلها داخل الأراضي اللبنانية واستهداف المدنيين والبنى التحتية. في اعتداء سافر على سيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة وتعد صارخ على قواعد القانون الدولي”.

وأضاف المصدر ذاته: “تهيب الجزائر بالمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته أمام هذا العدوان ضد دولة ذات سيادة عضو في منظمة الأمم المتحدة، وردع تصرفات المحتل الإسرائيلي التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وحمله على احترام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بإنهاء الحرب على لبنان، بما فيها القرار 1701 الداعي لوقف إطلاق النار”.