الجزائر تدين بشدة اعتماد الكيان الصهيوني قانونين لتقويض أنشطة “الأونروا”

أدانت الجزائر وبشدة اعتماد الكيان الصهيوني قانونين يهدفان إلى تقويض أنشطة وكالة “الأونروا”.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن ما قام به الكيان الصهيوني انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

كما اعتبرت الخارجية أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لسنوات من الهجوم الأهوج للكيان الصهيوني على الوكالة.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة ستكون لها عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وتجدد الجزائر دعمها للأونروا وتؤكد على أنه لا بديل لهذه الآلية الأممية التي تمثل العمود الفقري للعمل الإنساني.