أدانت الجزائر على لسان الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف، اليوم الإثنين، بشدة الأعمال التخريبية التي استهدفت 4 سفن قرب المياه الاقليمية للإمارات العربية المتحدة.

وقال بن علي شريف في تصريح،: “ندين بشدة الأعمال التخريبية التي استهدفت أمس الأحد 12 ماي 2019 أربع سفن قرب المياه

الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما نشجب مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تشكل تهديدا لحرية وسلامة الملاحة والنقل البحريين.

ودعا الناطق الرسمي في نفس الوقت كافة الفاعلين على المستوى الدولي للعمل على توفير كل الظروف والإمكانات التي من شأنها

الوقاية من مثل هذه الأفعال و عدم تكرارها لما في ذلك من خطر على حرية التنقل ولما يمكن أن ينجر عنها من تداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي.

جدير بالذكر، كانت الإمارات العربية المتحدة، قد أعلنت أمس الأحد، أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية للدولة، بالقرب من إمارة الفجيرة.