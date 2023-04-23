الجزائر تدين بشدة الإعتداءات الإرهابية في مالي

أدانت الجزائر بشدة الاعتداءات الارهابية التي وقعت في منطقة سفاري, بإقليم موبتي, بوسط مالي, و التي خلفت عديد الضحايا من بين الجنود والمدنيين الماليين, حسبما افاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج.

و أوضح ذات المصدر, ان “الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الارهابية التي وقعت يوم أمس السبت 22 ابريل 2023, على مستوى منطقة مطار سيفاري, بإقليم موبتي (وسط مالي), والتي خلفت عديد الضحايا من بين الجنود و المدنيين الماليين”.

كما اشار بيان الوزارة, الى ان “الجزائر تتقدم بتعازيها الخالصة للحكومة والشعب الماليين الشقيقين, وتعرب لعائلات الضحايا عن تعاطفها و تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى”.

و خلص ذات البيان في الاخير, الى ان “الجزائر تؤكد للشعب و الحكومة الماليين عن تضامنها و دعمها الثابت في مكافحتها للإرهاب وتجدد التأكيد, مرة اخرى, دعوتها الى تعزيز الجهود من اجل القضاء على هذه الافة المقيتة التي تواصل التأثير سلبا على السلم و الامن و التنمية في القارة”.

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