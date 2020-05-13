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الجزائر تدين بشدة الإعتداءات الإرهابية المرتكبة غرب النيجر

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الجزائر تدين بشدة الإعتداءات الإرهابية المرتكبة غرب النيجر
بقلم نادية بن طاهر

أدانت الجزائر بشدة، الاعتداءات الإرهابية، التي استهدفت عدة مناطق في منطقة تيلابيري غرب النيجر،  يوم السبت الماضي.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أن الجزائر تدين بشدة هذه الهجمات التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين.

وأورد ذات البيان، أن الجزائر، تتقدم، بخلص عبارات التعازي والمواساة، لأسر الضحايا.

وأضافت وزارة الخارجية أنها تطمئن شعب النيجر الشقيق وتؤكد تضامن الحكومة الجزائرية معه.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الهجمات الإرهابية الدنيئة التي نفذت خلال الشهر المبارك، تظهر مرة أخرى الوجه البغيض للإرهاب الذي يواصل مهاجمة المدنيين الأبرياء وحرمة الحياة البشرية.


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