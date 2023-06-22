الجزائر تدين بشدة الإعتداءات الهمجية المتكررة للمستوطنين ضد الفلسطينيين العزل

أدانت الجزائر اليوم الخميس، بأشد العبارات الاعتداءات الهمجية المتكررة وأعمال الترويع التي يقوم بها المستوطنون الاسرائيليون، بتشجيع وحماية من سلطات الاحتلال الاسرائيلي، ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا الأبرياء وتدمير ممتلكاتهم، مطالبة في السياق ذاته بالوقف الفوري لهذه الأعمال الشنيعة التي تعد خرقا فاضحا ومتكررا لكل القوانين والأعراف الدولية، وفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

ووفقا للبيان، فإن الجزائر تجدد دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة من أجل وقف مسلسل العنف الدموي الخطير والاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

كما تؤكد مرة أخرى تضامنها التام مع الشعب الفلسطيني وموقفها الثابت الداعم له في سبيل استرجاع كامل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. يضيف المصدر نفسه.