الجزائر تدين بشدة الإعتداء الإرهابي في نيجيريا

أدانت الجزائر وبشدة، اليوم الإثنين، الإعتداء الإرهابي الذي تعرض له مزارعين عزل في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا.

وجاء في بيان وزارة الخارجية، “تدين الجزائر بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الدموي ضد مزارعين عزل في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا، والذي خلف العشرات من القتلى والجرحى والمفقودين.”

قبل أن تضيف ذات الهيئة:”وإذ تتقدم الجزائر بصادق العزاء والمواساة لعائلات الضحايا وللحكومة النيجيرية و الشعب النيجيري الشقيق، فإنها تجدد تضامنها الكامل و وقوفها إلى جانب الحكومة النيجيرية في كل ما تتخذه من إجراءات القضاء على الجماعات الإرهابية.”

وختتمت الخارجية بيانها، بأن الجزائر تؤكد إلتزامها بمكافحة الإرهاب ودعم جهود المجتمع الدولي لدحر هذه الآفة المنافية للقيم الإنسانية.