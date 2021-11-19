الجزائر تدين بشدة الإعتداء الإرهابي في أوغندا
أدانت الجزائر بشدة الاعتداءات التي ارتكبت يوم الثلاثاء الماضي بأوغندا. والتي أسفرت عن سقوط ستة قتلى وحوالي ثلاثين جريحا.
و في هذا السياق، أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج“تدين الجزائر بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت العاصمة الأوغندية كامبالا يوم الـ 16 نوفمبر 2021، مخلفة ستة قتلى وحوالي ثلاثين جريحا”.
وأضاف البيان،”وأمام هذه الظرف الأليم، تؤكد الجزائر لشعب و حكومة أوغندا، البلد الشقيق عن دعمها الكامل و إدانتها لهذا العدوان الإرهابي.”
كما قذمت وزارة الخارجية تعازيها الخالصة لعائلات الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وأكدت الوزارة أن “الجزائر على يقين من أن شعب أوغندا، سيتمكن خلال هذه المحنة من تجنيد قواه لتخطي هذا الظرف الصعب”.
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السودان: قتلى وعشرات الجرحى في مظاهرات 17 نوفمبر
كما أكدت وزارة الصحة السودانية مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص خلال مظاهرات 17 نوفمبر، بمختلف المدن السودانية. حيث خرج الشعب السوداني ليعبر عن رفضه لقرارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
وقال شهود عيان أن قوات الأمن أطلقت النار خلال قمع المظاهرات، وتسببت في مقتل15 شخصا على الاقل وإصابة العشرات.
كما أطلق عناصر الأمن ارصاص الحي والغاز المسيل للدموع لمنع التجمعات في أنحاء الخرطوم وأم درمان. بعد أن قطعت إتصالات الهاتف المحمول في وقت سابق.
وبالمقابل وفي ولاية القضارف شرقي السودان منعت السلطات تنظيم مظاهرة في وسط المدينة تزامنا مع مظاهرات الخرطوم ومدن سودانية أخرى.
حيث قامت بنشر قوات مشتركة من الجيش والشرطة في الأماكن المستهدفة بالتجمع وكذلك ميدان المدينة لمنع تجمع المتظاهرين.
وقال شهود عيان إن قوات مدججة بالسلاح نفذت حملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين والناشطين.
ويذكر أن السودان يعاني منذ 25 أكتوبر أزمة حادة حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ.
وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين. مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها انقلابا عسكريا.
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