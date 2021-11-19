الجزائر تدين بشدة الإعتداء الإرهابي في أوغندا

أدانت الجزائر بشدة الاعتداءات التي ارتكبت يوم الثلاثاء الماضي بأوغندا. والتي أسفرت عن سقوط ستة قتلى وحوالي ثلاثين جريحا.

و في هذا السياق، أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج“تدين الجزائر بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت العاصمة الأوغندية كامبالا يوم الـ 16 نوفمبر 2021، مخلفة ستة قتلى وحوالي ثلاثين جريحا”.

وأضاف البيان،”وأمام هذه الظرف الأليم، تؤكد الجزائر لشعب و حكومة أوغندا، البلد الشقيق عن دعمها الكامل و إدانتها لهذا العدوان الإرهابي.”

كما قذمت وزارة الخارجية تعازيها الخالصة لعائلات الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت الوزارة أن “الجزائر على يقين من أن شعب أوغندا، سيتمكن خلال هذه المحنة من تجنيد قواه لتخطي هذا الظرف الصعب”.

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