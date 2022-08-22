الجزائر تدين بشدة الإعتداء الإرهابي في الصومال

وحسبما جاء اليوم الاثنين في تصريح لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، فإن الجزائر تدين بشدة الاعتداء الارهابي الذي ارتكب في مقديشو والذي خلف عديد القتلى والجرحى من بين المدنيين المتواجدين بفندق الحياة بالعاصمة الصومالية التي استهدفها هذا العمل الشنيع”.

أدانت الجزائر بشدة الاعتداء الارهابي الذي ارتكب في مقديشو والذي خلف عديد القتلى والجرحى من بين المدنيين المتواجدين بفندق الحياة بالعاصمة الصومالية.

وأمام هذا الظرف الأليم، تقدمت الجزائر بتعازيها الخالصة لعائلات الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

كما أعربت الجزائر للحكومة والشعب الصوماليين الشقيقين، عن تضامنها الكامل ودعمها الثابت في كفاحهما ضد الإرهاب، مجددة دعوتها من اجل عمل صارم على المستويين الإقليمي والدولي من اجل القضاء على هذه الآفة التي يشكل انتشارها السريع في افريقيا، تهديدا مباشرا للسلم والامن الجماعيين وتقف عائقا كبيرا امام تطور القارة.