 الجزائر تدين بشدة الإعتداء الغادر الذي وقع في مدينة جدة وخلف عددا من المصابين

أدانت الجزائر بشدة الإعتداء الغادر الذي وقع في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية، وخلف عددا من المصابين.

وقد أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، بيانابخصوص الإعتداء الذي إستهدف مقبرة في مدينة جدة السعودية.

وأعربت الجزائر عن تضامنها و وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في الحفاظ على أمنها وإستقرارها متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وقد أصيب عدة أشخاص بجروح أمس الأربعاء في هجوم بقنبلة في احتفال بذكرى الحرب العالمية الأولى.

ونظم الاحتفال السفارة الفرنسية بالسعودية، وحضره دبلوماسيون أوروبيون في مقبرة لغير المسلمين في جدة بالمملكة العربية السعودية.

من جهتها قالت السلطات المحلية في مكة، إن مواطنا يونانيا وضابط أمن سعودي أصيبا بجروح.

وقال تلفزيون الإخبارية الرسمي إن السلطات قامت بتأمين المقبرة في أعقاب الحادث وعرضت صورا للشوارع المحيطة بها.