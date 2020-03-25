الجزائر تدين “بشدة” الاعتداءات الارهابية المرتكبة في نيجيريا والتشاد

الوطني
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الجزائر تدين “بشدة” الاعتداءات الارهابية المرتكبة في نيجيريا والتشاد
بقلم نسرين محفوف

أدانت الجزائر، اليوم الأربعاء، الاعتداءات التي ارتكبتها الجماعة الارهابية بوكو حرام في كل من نيجيريا والتشاد.

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف، لوكالة الأنباء الجزائرية، “ندين بشدة الاعتداءات الارهابية المرتكبة من طرف الجماعة الارهابية بوكو حرام بمنطقة كوندوغا شمال شرق نيجيريا وبمقاطعة البحيرة بجنوب التشاد، مخلفة العديد من القتلى في صفوف جنود البلدين”.

وقدم بن علي الشريف، التعازي لعائلات الضحايا، مؤكدا التضامن الكامل للجزائر مع حكومتي البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار الناطق باسم الخارجية أن هذه الاعتداءات الدامية المرتكبة في الوقت الذي يواجه فيه العالم تهديدا صحيا، تؤكد فراغ وعدم اتساق ولا وعي هذه الجماعة الارهابية الخطيرة.


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