الجزائر تدين بشدة الانتهاكات ضد قطر وتؤكد دعمها الدائم

أعربت الجزائر عن شديد انشغالها وبالغ قلقها إزاء مستوى التصعيد المتفاقم الذي بلغته الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب الانتهاكات لسيادة دولة قطر الشقيقة وحرمة ترابها.

وفي بيانٍ لوزارة الشؤون الخارجية، شددت الجزائر على رفضها لهذه الانتهاكات التي وصفتها بـ”الصارخة وغير المقبولة”، مؤكدة تضامنها ووقوفها إلى جانب دولة قطر الشقيقة في مواجهة هذه المحنة وتجاوزها.

كما دعت إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للحد من التصعيد المستمر في المنطقة. وأضاف البيان في هذا الصدد: “على ضوء هذا التصعيد الذي لا ينذر البتة بانخفاض حدته أو تراجعه، تهيب الجزائر بكل من يهمه أمن واستقرار الشرق الأوسط بضرورة تعبئة الجهود من أجل تفويت الفرصة على المخططات الإجرامية الهدامة التي تحاك ضد دول وشعوب المنطقة”.

كما شددت الجزائر أيضا على ضرورة مواجهة الهيمنة الإسرائيلية التي باتت علنية دون أي خوف من المساءلة. حيث أضاف البيان: “وهي الهيمنة التي لم يعد المعتدي الإسرائيلي يخفيها، بل صار يجاهر بها دون خشية أي مساءلة أو محاسبة أو معاقبة”.