الجزائر تدين “بشدة” التفجير الإرهابي بتونس

أدانت الجزائر، على لسان الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف، اليوم الثلاثاء، “بشدة” التفجير الإرهابي.

الذي إستهدف أمس الاثنين، سيارة للشرطة التونسية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس .

وقال الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية في تصريح لوأج: “ندين بشدة التفجير الإرهابي الذي إستهدف أمس الإثنين 29 أكتوبر.

سيارة للشرطة التونسية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس”.

وأضاف قائلا: “وإذ نتقدّم بأخلص عبارات المواساة لأسر المصابين من أفراد الشرطة والمواطنين الذين ندعو لهم بالشفاء العاجل.

فإننا نؤكد عن تضامننا الكامل ووقوفنا الدائم مع تونس الشقيقة حكومة وشعبا في وجه هذه الآفة البغيضة”.

كما جدد بن علي شريف في تصريحه، إستنكار الجزائر القوي لمثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تدل على أن الإرهاب خسر كل رهاناته.

ويئس من زعزعة استقرار هذا البلد الشقيق ونعرب عن ثقتنا بأن تونس القوية بمؤسساتها وبتلاحم شعبها قادرة على رفع التحدي ومواجهة الإرهاب والقضاء عليه”.