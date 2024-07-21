الجزائر تدين بشدة العدوان الصهيوني السافر على اليمن

أدانت الجزائر وبشدة، اليوم الأحد العدوان الصهيوني السافر على اليمن، مؤكدة أن هذا العدوان يدخل ضمن استراتيجية التصعيد المنتظم والممنهج التي تبناها الكيان الصهيوني بهدف بسط هيمنته المطلقة على المنطقة بأكملها وصرف الأنظار عن جرائمه التي باتت لا تعد ولا تحصى ولا توصف في غزة تحديداً وفي فلسطين المحتلة بصفة عامة.” حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية.

وجاء في البيان، أن “الجزائر تدين بشدة العدوان الإسرائيلي السافر على اليمن الشقيق. إن هذا العدوان يدخل ضمن استراتيجية التصعيد المنتظم والممنهج التي تبناها الكيان الصهيوني بهدف بسط هيمنته المطلقة على المنطقة بأكملها وصرف الأنظار عن جرائمه التي باتت لا تعد ولا تحصى ولا توصف في غزة تحديداً وفي فلسطين المحتلة بصفة عامة.”

وأضاف المصدر نفسه، أنه “بالرغم من تشديد الخناق عليه من طرف الهيئات القضائية والجنائية الدولية، وبالرغم من توسع وتصاعد الإدانات شديدة اللهجة التي توجه إليه من كل بقاع العالم، إلا أن الكيان الصهيوني يتمادى في تحدياته واستهزاءاته وعدم مبالاته بالمجموعة الدولية وبما أقرته انصافاً للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة.”

وأهابت الجزائر بالمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة وعدم السماح للاحتلال الإسرائيلي المجرم بالإفلات من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة.