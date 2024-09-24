الجزائر تدين بشدة العدوان الصهيوني على لبنان وتجدد دعمها التام للأشقاء اللبنانيين 

أعربت الجزائر عن إدانتها، واستنكارها الشديد للعدوان الصهيوني الغاشم الذي يتعرض له لبنان الشقيق.

وخلال اللقاء الذي أجراه أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم بنيويورك، مع نظيره اللبناني، عبد الله بوحبيب. جدد عطاف دعم الجزائر التام والمطلق وتعاطفها الكامل مع الأشقاء اللبنانيين في هذه الظروف العصيبة والاستثنائية.

وأكد الوزير بأن الجزائر، ومن موقعها كعضو غير دائم بمجلس الأمن، تبقى رهن إشارة الأشقاء اللبنانيين. ولن تبخل بأي جهد أو مسعى يخدم أهداف الدفاع عن سيادة لبنان وسلامته وأمنه. في وجه النهج التصعيدي المتزايد للاحتلال الإسرائيلي الذي يعتبر امتداداً لحرب الإبادة المفروضة على الفلسطينيين في كافة أراضيهم المحتلة، وبالخصوص في قطاع غزة.