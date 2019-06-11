الجزائر تدين بشدة المجزرة التي ارتكبت في حق مواطنين ماليين

أدانت الجزائر بشدة، اليوم الثلاثاء، المجزرة الرهيبة التي ارتكبت في حق مواطنين ماليين، بقرية في وسط مالي، ليلة الأحد إلى الإثنين.

وحسبما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فقد دعت الجزائر كل الأطراف الى العمل على وضع حد بشكل سريع، لتصعيد أعمال العنف في مالي.

وادانت الجزائر بشدة، المجزرة الرهيبة التي ارتكبت ضد مواطنين ماليين عزل، في قرية “سوبان- كو”، في مالي.

كما تقدمت الجزائر، بتعازيها الى عائلات الضحايا، وأعربت عن تضامنها مع شعب وحكومة مالي .

وتمت الإشارة، إلى أن الجزائر تعرب عن تأسفها و استيائها من تكرر أعمال العنف ضد المجموعات الريفية المسالمة، وفق ذات البيان.

وتدعو الجزائر، كل الأطراف بمالي، إلى العمل على وضع حد، بشكل سريع، لتصعيد اعمال العنف، والذي يقوض السير الحسن لمسار المصالحة الوطنية، في هذا البلد الشقيق والجار .