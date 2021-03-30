الجزائر تدين بشدة الهجمات الإرهابية الأخيرة بمقاطعة بالما في الموزمبيق

أدانت الجزائر بشدة سلسلة الهجمات الإرهابية التي استهدفت في الأيام الأخيرة مقاطعة بالما في منطقة كابو ديلقادو شمال الموزمبيق.

وتسببت هذه الهجمات، في سقوط العديد من القتلى بصفوف المدنيين.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية: “في هذه الظروف العصيبة تقدم الجزائر تعازيها الصادقة للعائلات المكلومة وتجدد تضامنها التام مع حكومة الموزمبيق”

وأكد البيان، إن الجزائر تبقى على قناعة بأن الشعب الموزمبيقي الشقيق الذي صقلته المحن التي اجتازها سيتمكن في كنف الوحدة والاستقرار من مجابهة التهديدات التي تطرحها هذه الآفة العالمية.