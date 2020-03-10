الجزائر تدين بشدة الهجمات التي استهدفت شمال بوركينافاسو

قال الناطق الرسمي بإسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف، أن “الجزائر تدين بشدة الهجمات المشينة التي استهدفت يوم الأحد الماضي سكان منطقتي دانغيلا وبارغا شمال بركينافاسو”.

وأكد بن علي شريف، اليوم الثلاثاء في تصريح له لوكالة الأنباء الجزائرية، “نقدم تعازينا لعائلات الضحايا جراء هذه الأفعال الشنيعة، ونعرب عن تضامننا التام مع حكومة بركينافاسو وشعبها الشقيق لمواجهة هذا العمل الفظيع الذي لا يوصف”.

كما أشار المتحدث أن “الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها السكان العزل ببوركينافاسو تثبت مرة أخرى الطريق المسدود الذي وصلت إليه هذه الجماعات الارهابية الدموية”.

والتي حسبه “تبحث من خلال هذا العنف الشنيع عن الظهور والبروز بالتعرض إلى حياة الناس الأبرياء وفرض الخوف والبلبلة”.

وأضاف بن علي شريف “إننا على يقين ان عزم الشعب البوركينابي ووحدته سيحفزانه على تجاوز هذه المحن”.