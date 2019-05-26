الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب الجيش النيجيري

أدانت الجزائربشدة الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف السبت موكبا للجيش النيجيري، حسبما صرح به الأحد، الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف.

وأكد بن علي الشريف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية “ندين بشدة الهجوم الارهابي الدموي الذي استهدفيوم

السبت 25 ماي 2019 موكبا للجيش النايجيري كان يرافق سكانا تم إجلاؤهم من قرية بمقاطعة بورنو وسط نيجيريا”.

واستطرد قائلا “نبقى واثقون أن أعمال الترهيب هذه التي يرتكبها الإرهاب المقيت والأعمى لن تثبط من عزيمة نيجيريا

وإفريقيا و كافة المجتمع الدولي على مواصلة مكافحة هذه الآفة العابرة للأوطان”.

وأضاف بن علي الشريف قائلا “نتقدم بأخلص التعازي لعائلات الضحايا المدنيين والعسكريين لهذا الاعتداء الإرهابي

الشنيع ونؤكد تضامننا للحكومة والشعب النيجيري الشقيق كما نتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.