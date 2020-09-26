الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي الهمجي الذي ارتكبته جماعة بوكو حرام في نيجيريا

أدانت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الهمجي الذي ارتكبته جماعة بوكو حرام في نيجيريا حسب بيان لوزارة الخارجية.

وقال البيان ان الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي على حاكم ولاية بورنو شمال نيجيريا، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين وقوات الأمن.

وتقدمت الجزائر بالعزاء والمواسات لضحايا الهجوم الإرهابي مع تمنيتها بالشفاء العاجل للجرحى.

وجددت الجزائر تضامنها التام ووقوفها إلى جانب الحكومة النيجيرية، مؤكدة عزمها على محاربة الإرهاب وإلتزامها بمواصلة دعم جهود امجتمع الدولية في محاربة هذه الآفة.