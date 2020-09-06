الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي بتونس وتعرب عن تضامنها مع هذا البلد الشقيق

أدانت الجزائر بشدة الاعتداء الإرهابي الذي إستهدف دورية للحرس الوطني التونسي بمدينة سوسة اليوم الأحد.

وجاء في بيان وزارة الخارجية، أن الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية للحرس الوطني التونسي، معربة عن خالص التعازي لأسرة الشهيد والتمنيات بالشفاء العاجل للعون المصاب.

كما جددت الجزائر، يضيف البيان، تضامنها التام مع الشقيقة تونس ووقوفها إلى جانبها في مواجهة التهديد الإرهابي الذي لن يتمكن أبدا من النيل من عزيمتها شعبا وحكومة.

هذا وأكدت الجزائر عزمها الراسخ على مكافحة الإرهاب ودعمها للمساعي الدولية والإقليمية الرامية إلى اجتثاث هذه الآفة والقضاء عليها.