الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي على مفرزة عسكرية للجيش ببوركينافاسو

أدانت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف أمس الخميس 27 أفريل 2023، مفرزة عسكرية للجيش بمدينة “أوقارو” شرق بوركينافاسو.

وحسب بيان لوزارة الخارجية والجالية الوطنية، فقد أوقع الهجوم الإرهابي عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجيش البوركينابي. وتتقدّم بتعازيها الخالصة لعائلات الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

كما تعرب الجزائر لجمهورية بوركينافاسو الشقيقة، شعبا وحكومة، عن تضامنها الكامل في هذه الظروف العصيبة.

وأضاف البيان، أن الجزائر تؤكد عزمها الراسخ على محاربة هذه الآفة بجميع أشكالها ومظاهرها. وتدعو المجتمع الدولي بأسره إلى توحيد جهوده بشكل أكثر فعالية من أجل مكافحة هذه الظاهرة المقيتة. التي تعيق تحقيق السلم والتنمية في ربوع منطقة الساحل والقارة الإفريقية.