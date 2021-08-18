الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي غرب النيجر

أدانت الجزائر بشدة الهجوم الارهابي الذي استهدف الإثنين الماضي قرية واقعة بمنطقة تيلابيري بغرب النيجر. بالقرب من دولة مالي. والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بما فيهم نساء وأطفال.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن الجزائر تقدم بعد وقوع هذه الأفعال الارهابية المروعة. تعازيها الخالصة لعائلات الضحايا وتجدد تضامنها التام مع حكومة النيجر وشعبه. مضيفة أن هذا الهجوم الجديد الذي يترجم التكالب الأعمى والمقيت للجماعات الإرهابية على السكان المدنيين العزل. يثبت فشل الإرهابيين ومموليهم بالنظر لموقف الشعب النيجري الذي يرفضهم رفضا قاطعا

وتابعت الوزارة تقول إن “الجزائر تترحم على أرواح الضحايا، وتجدد عزمها الراسخ على مواجهة ظاهرة الإرهاب علاوة على التزامها بدعم جهود افريقيا والمجتمع الدولي في سبيل استئصال هذه الآفة التي تشكل تحديا جديا للسلم والأمن في قارتنا والعالم”.